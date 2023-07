Le nouveau préfet de Saint-Pierre et Miquelon vient d'être nommé en Conseil des ministres

Bruno André prendra ses fonctions dès le 21 août prochain. L'annonce a été faite suite aux mesures adoptées par le Conseil des ministres.

Marie-Paule Vidal •

Il vient d'être promu et nommé au Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Bruno André actuel sous-préfet de Pointe-à-Pitre est le nouveau préfet de la Collectivité territoriale de Saint Pierre-et-Miquelon. Il prendra ses fonctions à partir du 21 août prochain.

Christian Pouget est nommé préfet de l’Aude à compter du 21 août.

Qui est Bruno André ?

Bruno André est naît le 25 novembre 1962 à Pont-L'Abbé dans le Finistère. C'est en 1986 qu'il fait ses débuts dans un ministère. Il a été agent au bureau du personnel au ministère de la Culture. En 1991 et 1995, il est secrétaire administratif puis attaché d'administration à la direction des affaires juridiques au ministère de l'Éducation nationale



Entre 1996 et 2002, Bruno André est attaché d'administration à la direction des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, inspecteur de la jeunesse et des sports, chef du service promotion et développement à la direction départementale de la jeunesse et des sports



Sous-préfet depuis 2007, il a été directeur de cabinet du préfet de la région Rhône-Alpes, secrétaire général de la préfecture de Mayotte entre 2014 et 2016 puis nommé directeur de cabinet du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Mais avant d'occuper ces différentes fonctions, Bruno André, fils de gendarme et d'une ouvrière textile, aura été menuisier, maçon, électricien et chauffeur-routier. Tout un parcours pour cet homme qui a aussi reçu les médailles de Chevalier de l’Ordre national du Mérite et de Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.