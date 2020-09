Le Pass Collectivité Jeunes, une aide financière pour les élèves de Saint-Pierre et Miquelon

D'une valeur de 70 euros, il a pour objectif de promouvoir et faciliter l'accès à la pratique sportive, culturelle et artistique, mais aussi d'aider à l'achat de fournitures scolaires.

Claire Arrossaména •

©saintpierremiquelon

Du CP à la terminale, 899 élèves sont concernés par le dispositif. Depuis deux ans, la collectivité leur distribue une aide financière appelée le Pass Collectivité Jeunes. Pour en bénéficier, c'est simple : il suffit d'en faire la demande aux services du conseil territorial et de fournir quelques documents (pièce d'identité, justificatif de domicile, formulaire et autorisation parentale).Le Pass Collectivité Jeunes, c'est 70 euros sous la forme de plusieurs chèques. Cinq chèques d'une valeur de 10 euros chacun sont destinés aux inscriptions aux activités sportives, culturelles et artistiques. Un chèque de 20 euros est tout particulièrement dédié à l'achat de fournitures scolaires.Attention, les chèques du Pass ont une date d'expiration. Vous avez jusqu'au 15 novembre 2020 pour les utiliser. Vous trouverez sur le site de la collectivité (www.spm-ct975.fr) les différentes associations et organismes partenaires du dispositif.Le point avec Linda Saci :