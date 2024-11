Le réseau d'ambassadeurs FIER SPM fait peau neuve avec une nouvelle plateforme prévue en 2025

Archipel Développement organise deux rencontres pour son réseau d'ambassadeurs FIER SPM. L'une à Paris puis l'autre à La Rochelle. La chargée de projet Marie-Laure Lemoine était l'invitée de C'est vous qui le dites.

Créé dans le cadre d'un projet ayant pour vocation de promouvoir les îles Saint-Pierre et Miquelon, le projet d'ambassadeurs FIER SPM a vu le jour en 2017. C'est ainsi que pendant plusieurs années, plusieurs personnes, natives de l'archipel ou non, ont pu se proposer en qualité d'ambassadeurs pour valoriser le territoire en France métropolitaine.

Marie-Laure Lemoine, chargée de projet pour Archipel Développement a annoncé le lancement d'un "écosystème numérique" prochainement. Le but étant de "faire parvenir des offres d'emploi disponibles à Saint-Pierre et Miquelon, pour la communauté qui est partie depuis longtemps et qui aimerait revenir" explique Marie-Laure. Prévue pour le mois de janvier 2025, c'est sous la forme d'une plateforme "Vivre à Saint-Pierre et Miquelon" que se regrouperont toutes les informations.

À Saint-Pierre et Miquelon on a une vraie qualité de vie à vendre Marie-Laure Lemoine

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion et la visibilité de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Ainsi, les personnes qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà faire la demande pour être un ambassadeur des îles, et ainsi aider à la diffusion d'informations positives et valorisantes pour Saint-Pierre et Miquelon.

Deux rencontres sont prévues dans l'Héxagone pour présenter le projet, et attirer pourquoi pas, de nouveaux ambassadeurs. L'une d'elles se tiendra à l'Assemblée Nationale le 28 novembre, puis l'autre le 30 novembre à La Rochelle.

Marie-Laure Lemoine, chargée de projet pour Archipel Développement était l'invitée de C'est vous qui le dites le 14.11.2024: