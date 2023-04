Le roman "Le bord du monde est vertical" de Simon Parcot nouveau lauréat du prix lycéen du "Récit de l’ailleurs

Ce mercredi 5 avril, 14 élèves du lycée Émile Letournel, ont désigné le prix "Récit de l’Ailleurs". Il a été décerné à Simon Parcot, pour son ouvrage "Le bord du monde est vertical". L'auteur primé sera invité à Saint-Pierre afin de rencontrer les jurés lycéens.

Mercredi 5 avril, s’est déroulée la 15ème édition du prix littéraire "Récit de l’Ailleurs", au lycée Émile Letournel. Après 50 minutes de délibérations, les jurés lycéens ont désigné le lauréat 2023. Il s'agit du livre "Le bord du monde est vertical" de Simon Parcot.

"Le bord du monde est vertical" primé

Dans les grandes lignes, "Le bord du monde est vertical raconte l’histoire d’une cordée. Cette cordée va en mission dans les montagnes pour aider quelques habitants qui habitent dans la vallée. Ils vont par ailleurs aider un habitant reculé, au bord d’une montagne mystérieuse" explique Josselin, un membre du jury.

Pour désigner le lauréat, ces élèves du lycée Émile Letournel se sont basés sur plusieurs critères, qui étaient entre autres le plaisir de la lecture et l’écriture. Mais le critère principal reste "l’ailleurs" souligne Léonie, membre du jury. "On va venir chercher dans les livres un ailleurs historique, culturel, psychologique, géographique. Les deux finalistes avaient vraiment des ailleurs très présents. Pour les départager, on s’est basés sur l’originalité" ajoute la lycéenne.

Dans "Le bord du monde est vertical", l’originalité est, aussi bien, dans son écriture extrêmement poétique et envoûtante, que dans l’idée, l’histoire et dans une fin totalement ouverte qui laisse le lecteur libre de l’imaginer. Léonie, membre du jury

Deux ouvrages à départager

Sur une vingtaine de livres en compétition, deux étaient encore en lice. L’autre roman finaliste était "La longue course de Hsien Yu", de l’auteur Jean-Pierre Prin.

Chaque juré devait argumenter son choix de vote. Si le livre de Simon Parcot a fait presque l’unanimité, Théana était quant à elle pour le roman de Jean-Pierre Prin : "j’ai bien aimé les deux mais j’ai préféré "La longue course de Hsien Yu". La fin du livre de Simon Parcot m’a vraiment déçue : étant donné la dimension que ça a pris, ce n’est pas le genre de chose que je vais chercher dans un livre" argumente-t-elle.

Les élèves ont d’ailleurs désigné le lauréat sans qu’aucun enseignant n’intervienne. Un véritable exercice pédagogique estime Sébastien Durand, président de l’association du prix littéraire "Récit de l’Ailleurs".

On s’interdit de lire les ouvrages en compétition parce qu’on veut que les élèves développent un argumentaire qui leur est propre. Sébastien Durand, président de l’association du prix littéraire "Récit de l’Ailleurs"

"C’est un bon entraînement pour le bac de français, le grand oral de terminal. On n’intervient donc absolument pas dans les débats. À eux de trouver les arguments" explique celui qui est aussi professeur d’anglais dans l’établissement.

Simon Parcot et Sandrine Cohen en visite à Saint-Pierre

Comme le veut la tradition, Simon Parcot, auteur du livre primé, sera invité à Saint-Pierre avant la fin de l’année scolaire, afin de rencontrer ces jeunes lecteurs.

Sandrine Cohen, auteure de "Tant qu’il y a de l’amour" devrait également se rendre dans l’archipel. Son ouvrage, qui faisait partie des cinq derniers livres, a obtenu la mention "Coup de cœur" ; une nouveauté cette année. L’auteure devrait venir au mois de juin.