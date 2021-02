Les avis divergent sur le port du masque dans les écoles primaires à Saint-Pierre et de Miquelon

Marie-Paule Vidal •

Le port du masque dans les écoles primaires toujours d'actualité. Obligatoire dès l'âge de 6 ans, il doit être porté dans les classes, en sport et aussi dans la cour et les enfants ne semblent pas beaucoup l'apprécier.

À lire aussi : Covid-19 : baisse du taux d'absentéisme dans les écoles de Saint-Pierre et Miquelon

" Insupportable, pas pratique, on ne peut rien faire, on transpire, c'est fatiguant, il fait chaud à l'intérieur, quand on fait la lecture les maîtresses ne nous entendent pas, c'est très embêtant " voilà les quelques témoignages des enfants du groupe scolaire du feu rouge à Saint-Pierre sur le port du masque.

De son côté l'association des parents d’élèves est montée au créneau cette semaine. Elle demande le retrait de la mesure préfectorale sur l'obligation du port du masque dans les écoles primaires.

Le masque apporte des désagréments sur l'apprentissage , l'auto-contamination [...] sur la concentration, la communication Alex Eugène, président de l'association des parents d'élèves

Du côté du syndicat des enseignants - UNSA, le port du masque dès le primaire rassure :

A une semaine des vacances, les enseignants considèrent qu'il est opportun de laisser les mesures prises en place. André Urtizbéréa, secrétaire du syndicat des enseignants - UNSA

Le reportage à Saint-Pierre de Karim Baïla et Jérôme Anger.

Le préfet a par ailleurs répondu aux associations de parents d'élèves au sujet du port du masque obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les écoles