Les déchets de Saint-Pierre et Miquelon vus à la loupe par un cabinet spécialisé dans le développement durable

Partager :

Depuis le 5 juin, un spécialiste d'un bureau d'études en développement durable est en mission dans l'archipel. Vincent Gaillard a pour but de former les agents des municipalités de Saint-Pierre et de Miquelon pour mieux connaître la nature des déchets non recyclables et trouver des solutions d'élimination adaptées

Marie-Paule Vidal •

Du 5 au 16 juin, plusieurs agents des municipalités de Saint-Pierre et de Miquelon bénéficient des précieux conseils de Vincent Gaillard. Le cabinet conseil et ingénierie en développement durable basé à Chamberry doit réaliser un rapport sur la gestion des déchets dans l'archipel. Cette étude initiée en 2020 avait dû être repoussée en raison de la crise Covid. Celle-ci a pu reprendre en début d'année. À lire aussi : Une impressionnante opération de brûlage à ciel ouvert à la décharge de Saint-Pierre Pour la mairie de Saint-Pierre, cette étude permettra "d'arrêter le brûlage à ciel ouvert", précise Thierry Hamel. Cette étude concerne les déchets non recyclables. Cela n'empêche surtout pas de maintenir la bonne qualité du tri. Thierry Hamel, chargé de la communication à la mairie de Saint-Pierre Cette mission d'expertise a donc pour but d'avoir une meilleure connaissance des déchets non recyclables récupérés par la déchèterie pour pouvoir mieux les éliminer. Pendant la première semaine, les agents municipaux ont donc suivi une formation en ce sens. À lire aussi : Journée mondiale des océans : les effets du changement climatique dans les eaux de Saint-Pierre et Miquelon. Comme le précise Thierry Hamel, "une chose que l'on constate, c'est que dans les ordures ménagères on trouve encore beaucoup trop de matières qui pourraient être valorisées". Pour lutter contre certaines mauvaises habitudes de tri, la municipalité de Saint-Pierre a lancé voici quelques mois une campagne de sensibilisation : Les résultats de l'étude des caractérisations effectuée durant les dernières semaines seront restituées dans les prochains mois à la mairie. Et les résultats de l'étude globale sur la gestion des déchets au premier semestre 2024. Vincent Gaillard, chargé d'études Cabinet Inddigo En 2022, 447 tonnes de déchets ont été exportées dont plus de 320 tonnes concernaient des emballages. Gaël Ho A Sim et Carla Bucero Lanzi se sont rendus à la déchèterie de Saint-Pierre : ©saintpierreetmiquelon

Partager :