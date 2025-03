Les parents sensibilisés aux risques de la surexposition aux écrans pour la semaine nationale de la petite enfance

Un nouvel atelier à Saint-Pierre dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance. Ce mercredi 19 mars, un rendez-vous autour du temps passé devant les écrans était organisé par le Carrefour des Familles en partenariat avec le Csapa.

La semaine de la petite enfance se poursuit dans l'archipel. Ce mercredi 19 mars, un nouvel atelier était organisé par le Carrefour des Familles en partenariat avec le Csapa, le centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Un rendez-vous pour parler de l'utilisation des écrans et plus particulièrement de ce que représente un temps d'écran adapté pour les enfants de 3 à 6 ans.

Des échanges avec les professionnels

Durant cet atelier, les parents ont pu échanger avec les professionnels présents. L'opportunité pour eux de bénéficier de conseils et de mieux connaître les supports qui existent. Un moment privilégié aussi pour partager son expérience.

Le reportage de Kevin Dumarcet Belbéoc'h et Jérôme Anger :