Disparition de Jacques Perrin : né à Saint-Pierre, il aura voué plus de cinquante années de sa vie à la pêche locale

Avec la disparition de Jacques Perrin, le monde la mer perd l'un de ses plus anciens artisans de la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il aura aussi marqué les esprits auprès des footballeurs et des hockeyeurs de l'archipel. Il s'est éteint ce vendredi 21 mars à l'âge de 85 ans.

Jacques Perrin aura consacré une bonne partie de sa vie à la pêche. Il a 13 ans et demi quand il fait sa première campagne sur les doris. À l'époque, il y avait 105 embarcations traditionnelles dont la cargaison étaient livrées à la SPEC.

Jacques Perrin, qui aura vécu jusque l'âge de 19 ans à l'Île-aux-Marins, était l'un des rares témoins de la petite pêche locale.

Il aura également effectué quelques campagnes sur les chalutiers de l'archipel comme "La Goélette" et 'La Croix-de-Lorraine" ou encore sur les navires "Le Rodrigue" et "Le Galantry" de la Société de Pêche et de Congélation de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un métier qu'il fera jusqu'à ses 62 ans.

Jacques Perrin était aussi un passionné de sport. Amoureux du ballon rond, il aura fait partie de l'équipe de l'ASI (l'Association Sportive Îlienne) puis rejoindra en 1963, l'ASIA.

Le club lui rend hommage sur sa page Facebook.

Outre le football, Jacques Perrin était aussi un très grand supporter de hockey sur glace. Il ne ratait d'ailleurs quasiment aucun match.