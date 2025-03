Bientôt les premiers pas en classe maternelle : familiariser les enfants et rassurer les parents

Les premiers pas dans l'univers de l'école sont souvent accompagnés de pleurs pour les plus petits. Une étape souvent vécue comme un déchirement pour ces futurs écoliers qui s'ignorent encore, en réalité surtout pour les parents qui ont besoin d'être rassurés.

Il était en effet important pour Dominique Agnès de découvrir l'école et d'y voir son fils évoluer.

Il arrive de Mayotte avec sa famille. Arrivés il y a 6 mois dans l'archipel, ils étaient à la recherche d'un havre de paix pour leur enfant. Leur fils effectuera sa première rentrée au mois de septembre.

Avant on habitait à Mayotte, puis on a cherché ensuite un cadre un peu plus frais et calme pour la vie et notamment parce qu'on avait un enfant. Et on s'est rabattu sur Saint-Pierre-et-Miquelon parce qu'on avait entendu parler de l'endroit. On s'est renseigné, on a trouvé l'endroit assez charmant. Et nous voilà.