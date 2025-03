Pour libérer la parole des collégiens et des lycéens, cette compagnie mise sur le théâtre d'improvisation

Partager :

Tous les collégiens et tous les lycéens de l'archipel ont pu participer à des ateliers de théâtre d'improvisation et de débats ces derniers jours à Saint-Pierre comme à Miquelon. Animés par la compagnie Le Trimaran, ces derniers leur ont permis d'évoquer de nombreux sujets, même tabous, dans un esprit d'ouverture et de tolérance.

De l'humour, de l'improvisation et des débats pour réfléchir. C'est la recette choisie par la compagnie Le Trimaran qui a rencontré les jeunes du territoire pour la troisième fois (2022/2023/2025), grâce au soutien de la DCSTEP. À lire aussi > Du théâtre pour sensibiliser aux discriminations En tout, plus de 360 élèves ont pu travailler ces derniers jours avec les trois intervenants qui ont fait le déplacement. Leur objectif : prôner plus de tolérance à l'école comme dans la vie tout en libérant la parole des adolescents par le biais du théâtre d'improvisation. Retrouvez ci-dessous le reportage au lycée de Leïla Derouet, Lise Gaeta et Jérôme Anger. ©saintpierreetmiquelon

