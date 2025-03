Les ultramarins de 16 à 30 ans donnent leur avis dans le cadre d'une consultation pour améliorer le quotidien des jeunes

Partager :

Mobilité, insertion sociale et professionnelle, santé mentale et engagement citoyen sont au programme d'une consultation lancée auprès des jeunes de 16 à 30 ans, résidents ou ayant vécu dans un territoire d'outre-mer. La jeunesse de Saint-Pierre et Miquelon est aussi invitée à répondre au questionnaire.

Le territoire, le parcours de formation, l'accès au logement, le recours aux aides et dispositifs, la mobilité, voici les quelques sujets auxquels les jeunes de 16 à 30 ans devront répondre dans le questionnaire. Une consultation lancée par le COJ, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. À lire aussi : Pour l'égalité, contre les discriminations, le dévouement de Isabelle Dumas-Larralde Cette commission administrative consultative fixe les missions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement. Elle est organisée dans le cadre du prochain Comité interministériel des Outre-mer. Une réunion annoncée par le ministre des Outre-mer Manuel Valls est prévue pour la mi-février. Certaines auditions ont néanmoins commencé pour analyser, voir quels étaient les grands enjeux à traiter. Hugo Huet, président du Conseil d'orientation des politiques jeunesse Les jeunes de Saint-Pierre et de Miquelon sont également invités à répondre au questionnaire. Comme le précise Hugo Huet : "l'objectif étant de s'appuyer au mieux sur les réponses pour mieux appréhender les attentes et les besoins des 16-30 ans en formulant des propositions pour améliorer leur quotidien". Hugo Huet, le président du Conseil d'orientation des politiques jeunesse répond à Kévin Dumarcet-Belbéoc’h. Les résultats sont attendues d'ici le 15 avril prochain. La consultation est accessible sur le site jeunes.gouv.fr

