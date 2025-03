Pour l'égalité, contre les discriminations, le dévouement de Isabelle Dumas-Larralde.

À Saint-Pierre et Miquelon, Isabelle Dumas-Larralde est déléguée au Défenseur des droits. Ses principales missions sont de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et de lutter contre les discriminations. Elle reçoit sur rendez-vous, pour écouter, informer, orienter les citoyens et les usagers de l'administration.

C’est un bureau sobre et discret à l’étage du bâtiment de la CISPM à Saint-Pierre, Isabelle Dumas-Larralde y reçoit chaque jeudi après-midi en toute confidentialité, elle est déléguée au Défenseur des droits.

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante du gouvernement. Créée en 2011 elle est inscrite dans la Constitution. Sa mission : défendre les citoyens dont les droits ne sont pas respectés et assurer l’égalité de tous.

Depuis juillet 2020, c’est Claire Hédon la Défenseure des droits. Elle est nommée par décret du président de la République pour 6 ans. Claire Hédon chapeaute 570 délégués en France métropolitaine et dans les Outre-mer, Isabelle Dumas-Larralde est l’une d’entre eux.

Arrivée dans l’archipel en 1995, forte de son DEA de droit privé, la Toulousaine exerce comme juriste dans différentes administrations, elle cumule aussi pendant 15 ans les fonctions d’assesseur près le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre et Miquelon.

Il y a 10 ans, Isabelle ressent le besoin de concilier le bénévolat et sa passion pour le droit ; elle fait acte de candidature, suit une formation et relève le défi: devenir la première femme déléguée au Défenseur des droits à Saint-Pierre et Miquelon.

La professionnelle est aussi sociable et enthousiaste, elle se sent profondément attachée à son pays d’adoption.

J’appartiens à cette communauté depuis 30 ans, il était important pour moi de me mettre au service des autres pour que tout le monde soit traité sur un même pied d’égalité. Isabelle Dumas-Larralde Déléguée au Défenseur des droits

Isabelle est bénévole et les consultations sont gratuites, elle n’est ni avocate ni conseil juridique mais apporte ses avis éclairés et son aide dans bien des domaines.

Elle peut être saisie si vous avez un problème avec une administration ou un service public, avec un agent de sécurité, policier ou vigile qui ne respecterait pas les règles de son métier.

Vous pouvez aussi vous adresser à elle si vous estimez avoir été victime d’une discrimination. Récemment Isabelle Dumas-Larralde est intervenue dans le cadre d’un problème de discrimination et de harcèlement au travail.

Elle protège aussi les lanceurs d’alerte qu’elle accompagne dans leurs démarches, rend visite aux prisonniers lorsqu’ils en font la demande.

La Déléguée au Défenseur des droits est une médiatrice, si elle n’a pas de véritable pouvoir localement, elle peut en référer au niveau national pour diligenter des enquêtes ou imposer des sanctions administratives.

Moi premièrement j’essaie de faire de la médiation, de la négociation, si ça ne marche pas je demande au Défenseur des droits d’intervenir car il possède plusieurs pouvoirs d’intervention Isabelle Dumas-Larralde Déléguée au Défenseur des droits

Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses missions, Isabelle Dumas-Larralde a le devoir de protéger et de promouvoir les droits de l’enfant : droit à la santé, à l’éducation, à la justice et à la protection sociale.

Si vous avez connaissance que ces droits ne sont pas respectés, vous pouvez la saisir.

Dans son petit bureau, Isabelle reçoit parfois des adolescents et même des enfants de Saint-Pierre et Miquelon. Certains viennent avec un membre de leur famille, d’autres se présentent seuls, il s’agit souvent de problèmes familiaux, de discrimination et de maltraitance.

En métropole, depuis sa création les saisines du Défenseur des droits ne cessent d’augmenter (257 000 sollicitations en 2023 selon le rapport annuel d’activité du Défenseur des droits). Elles concernent la plupart du temps les relations avec les services publics.

Dans l’archipel ce service qui s’adresse à tous les citoyens est encore méconnu, Isabelle Dumas-Larralde souhaite lui donner une plus grande visibilité.





Pour joindre la déléguée du Défenseur des droits et demander un rendez-vous, privilégiez le mail isabelle.dumas-larralde@defenseurdesdroits.fr ou appelez le 06 25 79 29 00