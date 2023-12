Les premiers flocons sont arrivés. Les automobilistes commencent à s'équiper.

Les premiers flocons et cette question : quand passer aux pneus d'hiver ? Les pneus cloutés sont autorisés depuis quelques jours dans l'archipel. Un arrêté préfectoral rend les pneus neige obligatoires du 1er décembre au 30 avril.

L'arrêté est pris mais la neige est encore discrète sur l'archipel. Les professionnels commencent tout juste à être sollicités pour ce type d'intervention.

"Le temps est clément, donc on voit une continuité dans la pose des clous et il n'y a pas de rush comme on a pu le voir ces dernières années."