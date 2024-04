Les réservistes de la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon en formation

La gendarmerie nationale de Saint-Pierre et Miquelon compte de nouveaux renforts dans ses rangs. Trois volontaires réservistes vont renforcer les unités actives des forces de l'ordre sur des missions ponctuelles de sécurité.

Les candidats se sont formés ce lundi 8 avril au maniement de l'arme et au tir. Une formation en deux temps avec d'abord une phase théorique :

" Il s'agit d'expliquer et de réexpliquer l'utilisation légale de l'arme au niveau des articles. Ensuite une révision de manipulation d'arme et un tir en condition stand de tir sur une cible avec des zones bien définies. Un tir visé, un tir d'intervention et un tir d'urgence. "