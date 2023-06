Les Zigotos, fiers ambassadeurs d’un patrimoine maritime impressionnant !

Alors qu'à l'origine, l’association des Zigotos était une association de rameurs, aujourd’hui elle compte dans ses rangs pas moins de onze doris construits, restaurés et bichonnés.

Anne-Laure Martinot •

Qu’ils soient à clins, des bancs ou à moteurs, les doris des Zigotos sont aujourd’hui plus de dix. Restaurés, bichonnés mais aussi parfois construits de toutes pièces, cette flotte impressionnante peut les rendre fiers. Chaque été, on le sait, les Zigotos proposent aux locaux comme aux touristes, des balades en doris, une véritable immersion dans la vie en mer d’antan.

Imaginez-vous bercés par le clapotis de l’eau, sur cette embarcation historique, qui craque et vit sous vos pieds. Écoutant ainsi les paroles du maître à bord qui vous fait découvrir les lieux, mais aussi l’histoire du territoire. Pourquoi ne pas aussi vous laissez aller à la pêche d’une morue et à sa dégustation « à la bonne franquette » de retour sur la terre ferme ? Tout ceci et plus encore, vous pouvez le vivre en vous rendant du côté de la saline des Zigotos dès que le soleil et les degrés pointent le bout de leur nez.

Les Zigotos aiment par-dessus tout partager avec les visiteurs leurs connaissances et leur joie de vivre. Une association très visible en été, mais qui ne s’arrête pas pour autant en hiver. Les doris il faut les bichonner et la saison estivale il faut la préparer. Marc Dérible était l’invité de C’est vous qui l’dites pour tout nous raconter !