La mairie de Saint-Pierre poursuit ses efforts pour la réduction des déchets

Depuis 2014, le territoire s'est inscrit dans une démarche zéro déchet et zéro gaspillage. L'archipel a répondu à un projet lancé par le ministère de l'environnement.

Frédéric Lahiton •

Le verre fait partie des premiers déchets collectés et recyclés à Saint-Pierre et Miquelon. Cette filière, mise en place au départ par l'association la Réserve, est bien alimentée par la population.



Au total 15 bornes d'apports volontaires sont dispatchées sur l'ensemble du territoire. On en dénombre douze à Saint-Pierre et trois à Miquelon.

À lire aussi La déchetterie de Saint-Pierre intègre une nouvelle plateforme de tri

Le verre est broyé sur le site de la déchèterie de Saint-Pierre pour être ensuite utilisé notamment sur certains chantiers. La poudre de verre ainsi obtenue sert de remblai lors de la pose de canalisations par exemple.



Depuis 2014, le volume de verre récolté a quasiment doublé sur le territoire. Voyez le reportage de Myriam Ponet, Yannick Télétchéa et Dusty Sérignat.