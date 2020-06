La Maison de la nature et de l'environnement reprend du service à Miquelon

Après plusieurs mois de fermeture, la Maison de la nature et de l'environnement se déconfine aussi. Elle devrait rouvrir ses portes au public dans la semaine. Les enfants de l'école du Socle de Miquelon, eux, ont déjà pu profiter d'une sortie scolaire autour des plaisirs du jardin.

"Comme un peu partout, on a installé un Plexiglas à l'accueil, il y a des marquages au sol qui indiquent aux gens de maintenir une distance de précaution, des marquages au mur qui rappellent de se laver les mains fréquemment..." - François Hoccry - éducateur à la Maison de la nature et de l'environnement

"Le plus possible en extérieur"

Reprise des sorties de classe

"On refait le cycle des végétaux, en commençant par la graine, qui va germer, qui va ensuite faire ses racines, sa tige, ses feuilles. Et c'est le même procédé pour les légumes, un arbre ou une fleur ! " - François Hoccry

Gel hydroalcoolique et distance de sécurité : la Maison de la nature et de l'environnement est prête à recevoir du public. La structure devrait rouvrir ses portes dans la semaine après de longs mois de fermeture.François Hoccry au micro de Marie Paturel et Adrien Develay :Le début de la saison estivale est perturbé par la crise sanitaire. François Hoccry compte sur les locaux pour venir découvrir ou redécouvrir la nature miquelonnaise : "Les tours touristiques vont reprendre pour la saison estivale et l'accueil des groupes avec la maison des loisirs de Miquelon ou le CCAS de Saint-Pierre." Les encadrants ont préparé le programme en privilégiant les activités en extérieur.C'est d'ailleurs à la Maison de la nature et de l'environnement que les CP et les CE2 de l'école du Socle de Miquelon ont fait leur première sortie scolaire post-confinement.François Hoccry questionne le petit groupe d'élèves attentifs : "Mais comment s'appelle cette première pousse qui va sortir de la graine ? Le germe." Après plusieurs semaines sans école, les enfants apprécient de retrouver les jardins et les potagers pour parler des saisons, et de l'évolution des plantes.Le reportage de Marie Paturel et Adrien Develay :