La marche nordique, une nouvelle activité en plein essor à Saint-Pierre

L'association de la Foulée des îles propose depuis peu une nouvelle activité, la marche nordique. Les cours ont lieu deux fois par semaine encadrés par une monitrice diplômée de la fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire.

Claire Arrossaména •

Une marche dynamique et un rendez-vous de plein air. La marche nordique est depuis peu proposée à Saint-Pierre à travers des cours dispensés par Pascale Detre, membre de la Foulée des îles et diplômée de la fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire.La marche nordique se pratique avec des bâtons mais n'est pas à confondre avec de la randonnée pédestre. Bras, abdominaux, cuisses, fessiers : 80% des muscles du corps sont mis à contribution au cours de la marche.Des dizaines de personnes se donnent rendez-vous le samedi et le lundi au local de la Foulée des îles pour découvrir et pratiquer ce sport apparu dans les années 90 en Finlande.Le reportage de Samuel Monod.