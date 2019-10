Marcheurs et cavaliers réunis pour sensibiliser sur le cancer du sein

Ce dimanche 27 octobre, le club d'équitation de Saint-Pierre organisait une marche de sensibilisation au cancer du sein.

Anthony Capra - Mehdi Elghazouani •

À lire aussi Octobre rose à Saint-Pierre : les femmes se mobilisent dans la lutte contre le cancer du sein

Une nouvelle association d'aide aux malades

Une trentaine de personnes avait répondu à l'appel du club d'équitation pour une marche rose ce dimanche. Une marche de sensibilisation et de solidarité envers les personnes atteintes du cancer du sein.Réunis sur la route de l'étang du Milieu à Saint-Pierre, marcheurs et cavaliers étaient venus témoigner de leur soutien.Le reportage d'Antony Capra et Alain Rebmann.Une nouvelle association est sur le point de voir le jour avec l'objectif, notamment, de réunir et soutenir les personnes atteintes du cancer à Saint-Pierre et Miquelon.Martine Artano et Patricia Lecire étaient les invitées de Claudio Arthur dans le JT de ce lundi 28 octobre.