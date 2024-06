Anthony Frontera remporte la 40e édition des 25 kilomètres de Miquelon

Anthony Frontera termine en tête de la 40e édition des 25 kilomètres de Miquelon. Il s'était donné comme défi de battre le record sénior mais il termine l'épreuve en 1 h 21' 43 ", soit 1 minute 22 secondes de plus que le record établi en 2018. Fanny Da Silva termine première chez les dames.

Anthony Frontera, tout droit arrivé de l'Hexagone et très connu dans l'athlétisme à l'échelle régionale, nationale et même internationale, termine en tête de cette 40e édition.

Il a effectué le parcours en 1 h 21' 43 ". Un temps très honorable, mais il n'aura pas réussi à détrôner Pablo Garcia détenteur du record depuis 2018.

Les dix premiers kilomètres se sont bien passés. J'étais bien et à partir du douzième, les côtes m'ont fait mal [...] j'avais le vent de face sur les cinq derniers et je n'y arrivais plus [...] je suis content d'être venu et d'avoir fait le meilleur de moi-même. Anthony Frontera, vainqueur des 25 km de Miquelon, 40e édition.

Fanny Da Silva est la première femme à arriver sur la ligne d'arrivée à Miquelon. Elle a réalisé un chrono de 1 h 43' 34".

Elle non plus n'arrivera pas à relever le défi qu'elle s'était donné, celui de battre le record détenu par Anne-Claire Dolivet en 2017 en 1 h 39' 59".

Fanny Da Silva, première dame chez les séniors et quatrième au classement général. • ©SPM LA PREMIERE

Au terme de cette 40e édition, la Saint-Pierraise qui vit à Marseille depuis plus d'un an et demi termine quatrième au général.

J'avais les jambes mais pas le mental. Mes parents ont vécu un drame il y a quelques jours. J'ai fait la course pour eux. Fanny Da Silva, première chez les dames

À noter la très belle performance de Benoît Quédinet chez les vétérans 4. Il est le seul coureur à faire tomber un record lors de cette 40e édition, celui détenu par André Ozon en 2022 qui était de 2 h 34' 20".

Pour sa 36e participation, le Saint-Pierrais a effectué le parcours en 1h 54' 55", soit 40 minutes de moins.

Benoît Quédinet détient désormais le nouveau record chez les vétérans 4. • ©SPM LA PREMIERE

On écoute Benoît Quédinet interrogé par Anne-Laure Martinot et Jérome Anger.

©saintpierreetmiquelon

Un autre participant s'est aussi illustré dans cette épreuve, Ethan. Il était accompagné par trois personnes dans cette aventure.

Ethan sur le parcours des 25 kilomètres de Miquelon. • ©SPM LA PREMIERE

Retour sur des 25 kilomètres de Miquelon avec Anne-Laure Martinot et Jérome Anger.