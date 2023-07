Championnat de football : l'ASSP s'échappe en tête après sa victoire face à l'ASM

L'ASSP s'impose une nouvelle fois dans ce championnat sénior. Le club bat l'ASM sur le score de 4 buts à 2. Avec cinq victoires et deux nuls au compteur, les Verts restent en tête du classement avec six points d'avance sur l'équipe de Miquelon.

C'est une nouvelle victoire pour les hommes de Mikaël Lenoir. L'ASSP remporte son match face à l'ASM. C'était ce mardi 11 juilet au stade Léonce Claireaux dans le cadre de la 10ème journée de championnat.

Et c'est sur ce même terrrain que, le 22 juillet prochain à 14h45, les Verts et les Orange vont de nouveau s'affronter pour se qualifier cette fois pour le troisième tour de la Coupe de France programmé le 16 septembre dans l'hexagone.

Lors de cette rencontre pas moins de six buts ont été marqués. Et c'est l'ASSP qui ouvre les festivités avec le but de Maël Kello. Puis Quentin Girardin marque contre son camp. Le score : 1 partout. Hélory Briand conclut de la tête et inscrit le deuxième but des Verts. C'est 2 à 1 à la pause.

De retour des vestiaires, Quentin Girardin inscrit le 2ème but de l'ASM et égalise. Puis Mehdi Ayadi reprend le ballon et marque le 3ème but de l'ASSP. Les Verts concluent grâce à Arthur Lepape.

Score final en faveur de l'ASSP : 4 buts à 2.

Voyez le reportage complet signé Aldric Lahiton et Marie Paturel.

Au classement provisoire, l'ASSP caracole en tête avec 24 points. L'ASM conserve sa deuxième place avec 18 unités. L'ASIA, qui a un match de retard est toujours dernière avec 6 points.