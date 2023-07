Des jeunes Miquelonnais en déplacement à Saint-Pierre pour des rencontres amicales de hockey-balle

La mairie de Saint-Pierre et la Maison des Loisirs ont organisé ce mardi 11 juillet une rencontre sportive au parc multi-activités de Saint-Pierre. Au programme, des matchs de hockey-balle entre les adolescents de l'archipel. Une véritable découverte sportive pour les jeunes Miquelonnais.

Marion Meyer et Arnaud Delayre •

Au parc multi-activités de Saint-Pierre, les adolescents de l'archipel prennent leur crosse, prêts à s'affronter pour un match inédit. C'est la première fois que les jeunes des îles se retrouvent sur un terrain de hockey-balle.

Cette journée, organisée par la mairie de Saint-Pierre et la Maison des Loisirs de Miquelon, a justement pour but de créer un moment de convivialité entre eux. Et ça marche. "On s'amuse et on échange avec les jeunes de Saint-Pierre, c'est important. On peut se faire de nouveaux amis", raconte Arthur, le sourire aux lèvres. Trois équipes de cinq joueurs se sont affrontées pendant 15 minutes de jeu.

Une découverte sportive pour les Miquelonnais

Cinq adolescents de la Maison des Loisirs de Miquelon sont de la partie, et pour eux, le hockey-balle est une véritable découverte.

On est venus pour découvrir un nouveau sport que l'on connaît pas à Miquelon. Sur Miquelon, on fait du hockey-roller pendant la saison hivernale. Gaël Coste, éducateur sportif à la Maison des Loisirs

Du hockey en chaussures et non pas en roller. Pour Enzo, ça change tout : "On va moins vite, c'est plus sportif car on doit courir tout le temps. On doit toujours être en activité".

La journée s'est achevée avec un match entre deux équipes, Saint-Pierrais et Miquelonnais réunis sous les mêmes couleurs.

Arnard Delayre et Calypso Vanier étaient avec eux sur place.