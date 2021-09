Football : l'ASSP renverse l'ASM et consolide sa deuxième place au championnat

Les verts se sont imposés (4-3) face à l’ASM au terme d’un match riche en rebondissement. Une victoire a suffit contre l’ASIA ce mercredi pour s’assurer une place en coupe de l’Archipel.

L’ASSP et l’ASM ont livré ce samedi 6 septembre l’un des matchs les plus prolifiques en but cette saison. Après une première mi-temps hachée, les oranges et les verts se neutralisent à la pause (1-1).

Le second acte offre son lot de rebondissements. Les oranges prennent le large très rapidement, par l’intermédiaire de Michael Boissel (69ème) et Hugo Gaspard (72ème) sur corner. Mais les hommes de Sébastien Cuvier font preuve de résilience et réagissent rapidement. Augustin Leroy obtient un penalty à la 74ème minute. Seif Khellafi se charge de l’expédier dans les filets miquelonnais et réduit la marque.

Les Saint-Pierrais voient leurs efforts récompensées dans le money-time. Hugo Pereira s’offre un doublé et égalise au terme d’une jolie action collective. Puis à la 90ème +4, Seif Khellafi provoque un nouveau penalty et se fait justice lui-même. L’ASSP remporte la rencontre 4-3.

Les verts veulent assurer leur seconde place avant la coupe de France

Les pensionnaires du stade Léonce Claireaux vont vivre une semaine bien intense. Deux rencontres très importantes les attendent. Premier rendez-vous ce mercredi 8 septembre contre l’ASIA. Une victoire serait synonyme de participation à la coupe de l’archipel pour les verts. S’en suivra un départ pour la métropole samedi. L’ASSP se déplacent à 5000 km de leur camp de base, pour jouer le 3ème de la coupe de France. Leur adversaire devrait être dévoilé mercredi.

