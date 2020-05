Initiation aux gestes barrières pour les élèves de l’école du Socle de Miquelon

Le lavage des mains est désormais un geste appliqué quatre fois par jour par tous les élèves de l’école du Socle de Miquelon. Depuis la rentrée, ces règles d’hygiènes simples et efficaces pour se prémunir des virus, font partie du quotidien des enfants et des enseignants.



Flavie Bry •

« On essaie de faire ça de façon ludique pour les enfants de cet âge-là. » - Isabelle Ozon, enseignante

« Les élèves ont très bien intégrés les gestes barrières dès le début » - Ghislain Detcheverry, directeur de l'école du Socle

La distanciation sociale et les gestes barrières sont appliqués quotidiennement à l’école du socle de Miquelon depuis la rentrée scolaire.Avec l’aide de comptines notamment, les enseignants font comprendre à la cinquantaine d’enfants qui fréquentent l’école, l’importance de ces mesures d’hygiène imposées par la crise sanitaire.Ces gestes et ces nouvelles règles appliqués par tous depuis le 5 mai dernier ont été adoptés facilement par les enfants, selon le directeur de l’école.Le reportage de Samuel Monod et Inès Pons-Teixeira.