Nouveau succès populaire pour le Festival des produits de la mer à Miquelon

Pour sa 32ème édition, le Festival des produits de la mer affiche une fois de plus complet. Avec plus de 250 plats salés et 150 desserts le buffet était encore une fois bien appétissant.

Karim Baïla •

Un buffet de 35 mètres. Le meilleur de la mer. Alors difficile de choisir. Mais trois plats sont incontournables. D’abord la tarte du pêcheur. Cela fait 30 ans que Maryse Detcheverry participe à ce festival en cuisinant ce fameux plat : coquilles Saint-Jacques, échalotes, gruyère avec une pâte maison. À lire aussi : L'ASM en plein préparatifs pour la 32ème édition du festival des produits de la mer La mousse de homard et crevette cuisinée par Josée Lebars. À base de homards mixés, gélatine, crème fraîche et encore quelques secrets, un vrai festin. Et le melon aux crevettes de Sheila Bonnieul remporte aussi un grand succès, pour sa fraîcheur. Il faut dire qu’avec plus de 500 convives, il fait chaud dans la salle de sport de la Maison des loisirs de Miquelon. Les festivaliers viennent ici pour la convivialité, les talents culinaires, et pour danser. Opération réussie pour l’Association Sportive Miquelonnaise, organisatrice de l'évènement, qui compte chaque année sur cet événement pour obtenir des fonds. Le reportage de Raphaëlle Chabran et Anastasia Laguerra.

partager l'article