Pierpoljak, Les Voyageurs, Blague et Hale... La programmation du Dunefest enfin dévoilée

Le festival Dunefest s'installera sur la dune de Langlade pour sa 10e édition le 28 et 29 juillet. Au programme : Eric Siosse, la 5 Phonik Tribu, les Voyageurs, Blague et Hale et l'invité spécial de cette année Pierpoljak.

Marion Meyer •

Le coup d'envoi de la 10ème édition du Dunefest sera donné le vendredi 28 juillet à Langlade. Et pour la première fois depuis sa création en 2012, le festival fait venir des artistes de métropole comme Pierpoljak et La Tchoucrav'. L'assocation Eklectik a dévoilé le programme en détail de ces deux jours de festivités sur la dune de Langlade. Deux jours de festivité en musique Le festival commencera à 15 heures vendredi 28 juillet avec Eric Siosse, chanteur de Saint-Pierre suivi de La 5Phonik Tribu, un groupe local également. Pour cette première journée, un spectacle équestre est prévu à 22 heures avant de continuer la soirée en musique avec Jungle Roc et Already Dead, un groupe de hip-hop venu spécialement de Terre-Neuve. La seconde journée commencera avec du sport avec Léa Académie. Du yoga et de la zumba : de quoi commencer la journée en rythme. La soirée sera marquée par la venue de Pierpoljak et La Tchoukcrav', des artistes métropolitains. Pour cette 10e édition, n'oubliez pas votre chapeau de cow-boy pour une ambiance Far West sur le sable langladier. Et du côté de la dune, les bénévoles de l'association s'activent pour que tout soit prêt dans les délais. Le reportage sur place de Sony Chamsidine et de Carla Bucero Lanzi. ©saintpierreetmiquelon

