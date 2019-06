Le traditionnel méchoui des 25 kilomètres de Miquelon a, cette année encore, attiré la foule. Près de 400 personnes se sont en effet réunies sous le chapiteau. Pour organiser au mieux le banquet, l'association des Coureurs de l'isthme a pu compter sur la présence d'une vingtaine de bénévoles.



Sur Scène, Jessie et Michel Detcheverry, Henry Lafitte et le groupe terre-neuvien Shanneyganock ont tour à tour animé la soirée.



Voyez le reportage de Bianca Careto et Enzo Giugliano.

La soirée sous chapiteau, l'autre temps fort des 25 km de Miquelon

Pendant que les coureurs étaient sur la route de Miquelon-Langlade puis en train de se préparer pour la soirée dansante, les organisateurs s'activaient sous le chapiteau pour que la fête soit réussie.



Essais pour les artistes avec le technicien son, cuisson des gigots d'agneau pour les cuisiniers, une mécanique bien rodée qui a permis sans surprise l'accueil des premiers participants dès 19h00.