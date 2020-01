STAU : ambiance tendue en réunion publique avec les résidents de Langlade

Le schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme (STAU) provoque le mécontentement de nombreux résidents de Langlade.

Flavie Bry •

©saintpierremiquelon

Le schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme (STAU) continue d'alimenter les discussions à travers différentes réunions publiques organisées pour en présenter les enjeux.Ce mardi 28 janvier, le président de la collectivité territoriale, Stéphane Lenormand, avait convié l'association des résidents de Langlade à une réunion publique au centre culturel et sportif à St-Pierre. Cette réunion était souhaitée par l'association qui réclamait des précisions sur ce document. Plus de deux cents personnes étaient présentes.Plusieurs intervenants ont en profité pour faire connaître leur mécontentement. Ils protestent en effet contre la transformation de certaines de leurs parcelles en zone naturelle protégée.Le reportage de Flavie Bry et Jérôme Anger.