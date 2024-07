Sur Youtube, le coureur Anthony Frontera dévoile les coulisses de sa victoire aux 25 kilomètres de Miquelon

Venu de Lyon pour participer aux 25 kilomètres de Miquelon, le coureur youtubeur est passé près de battre le record établi par Pablo Garcia en 2018. Près de dix jours après la course, Anthony dresse le bilan de sa prestation et nous parle de sa vidéo sur le sujet publiée ce mercredi 17 juillet.

Il s’en est fallu d’un rien. À une minute et 22 secondes près, Anthony Frontera battait le record des 25 kilomètres de Miquelon établi par Pablo Garcia lors de l’édition 2018 (1h20’20). Le 29 juin dernier, longtemps il a cru pouvoir atteindre son objectif.

Sa foulée élégante dégageait une impression de facilité, jusqu’à être en avance de plus de 30 secondes sur le record à l’approche des 20 kilomètres. Seulement, une défaillance physique est venue enrayer l’engrenage. Jusqu’à voir ses ambitions s’envoler.

En fait, je n’ai pas pu m’alimenter à partir du 13ème kilomètre. J’avais mal au ventre, donc je n’ai pas pu boire, ni manger le gel que j’avais prévu. Le record, c’était l’objectif principal. J’ai été en avance presque tout le long, alors forcément oui, je suis frustré Anthony Frontera

Mais dix jours plus tard, passée la déception, l’ingénieur en informatique de formation garde le meilleur. Une course atypique à plus de 4000 kilomètres de chez lui, des rencontres et beaucoup de souvenirs. Et aussi, beaucoup d’images pour ses futures vidéos. Car oui, Anthony n’est pas qu’un athlète.

Le coureur de 30 ans filme ses entraînements et ses performances pour les poster sur chaîne Youtube qui touche près de 10 000 suiveurs assidus. "J’ai quand même fait le deuxième meilleur temps, et c’est déjà bien. C’est une expérience que je garde vraiment près de moi. Quand Mathieu des Coureurs de l'Ishtme m'a contacté pour venir, j'avoue, je ne connaissais pas la course ni le territoire. J’ai rencontré des gens supers. Puis j’ai pris pas mal d’images pour ma chaîne YouTube."

Deux vidéos dédiées aux 25 kilomètres

Forcément, une telle course intrigue et ouvre les champs des possibles pour plusieurs contenus sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux d'Anthony. La beauté des paysages et l'atypisme de l'expérience. Le coureur youtubeur est sûr que sa communauté sera réceptive. Et pour cause, le créateur de contenu vient de sortir une première vidéo sur les 25 kiliomètres : "Le but c'était de mettre aussi en avant l'archipel. Je ne suis pas sûr que les gens qui regardent mes vidéos connaissent Saint-Pierre et Miquelon."

Dedans on peut le voir attérir à Saint-Pierre, découvrir le parcours à Miquelon et se préparer pour l'épreuve. Et il faut croire que le Caillou a quelque chose d'inspirant pour le vidéaste. En effet, ce n'est pas une mais deux vidéos que sortira Anthony. "J'ai eu envie de scinder la vidéo en deux parties. Montrer mon arrivée ici, la préparation, le contexte... Puis une vidéo axée sur la course. J'ai beaucoup filmé donc ça devrait bien rendre."