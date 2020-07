Les modalités d'attribution des bourses pour les étudiants au Canada évoluent avec la crise

Crise sanitaire oblige, la collectivité doit s'adapter pour la rentrée de septembre et les modalités d'attribution des bourses évoluent. Les changements concernent essentiellement les étudiants au Canada.



Claire Arrossaména •

©saintpierremiquelon

Ce sont les vacances mais il faut déjà penser à la rentrée de septembre. 102 étudiants ont choisi d'étudier au Canada et ils sont d'ores et déjà inscrits dans les universités. Plusieurs d'entre eux ont fait le choix de ne pas rentrer dans l'archipel cet été en raison du contexte sanitaire. Mais leur université pourrait rester fermée à l'automne et proposer des cours à distance. Alors, quelle incidence pour l'attribution de la bourse d'études ? Les explications de Marie-Paule Vidal et Jérôme Anger