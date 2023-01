Nouvelle jeunesse pour le foyer Marie Lescamela de Saint-Pierre

Le foyer Lescamela à Saint-Pierre va pouvoir de nouveau accueillir du public. Le bâtiment a été inauguré en fin d’après-midi ce samedi 14 janvier. En présence des élus, des représentants de l’État mais aussi des membres du club de l’amitié. En tout, 4 années de chantier auront été nécessaires pour donner un tout nouveau visage au bâtiment. Visite guidée.

Isabelle Thomelin •

Beaucoup de monde était rassemblé au cœur du foyer Marie Lescamela ce vendredi 14 janvier pour célébrer la fin des travaux débutés en 2019. Un évènement très attendu notamment par les membres du Club de l'Amitié. Cette association s'adresse aux personnes de 55 ans et plus, en activité ou à la retraite et a pour ambition de sortir de l'isolement les aînés en leur proposant des activités conviviales.

À l'occasion de cette inauguration Gérard Geoffroy, président du Club de l'Amitié, s'est dit très satisfait des changements opérés à l'occasion de ce chantier et heureux de réintégrer les lieux.

Interview réalisée par Flavie Bry

©saintpierreetmiquelon

Un chantier à 950.000 euros

Corridor abattu pour ouvrir l'espace, salle de billard délocalisée dans l'extension, création d'un mur amovible pour adapter les lieux aux activités proposées, l'ensemble du bâtiment principal a fait l'objet de rénovations et d'un aménagement spécifique pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs.

Un chantier d'envergure, réalisé en plusieurs étapes, qui a nécessité l'obtention de financements. En tout, ces travaux ont coûté 950.000 euros. Pour atteindre cette enveloppe, la mairie de Saint-Pierre a bénéficié de subventions. Elle a d'abord obtenu 350.000 euros pour la rénovation du bâtiment principal, puis, grâce au Fonds Exceptionnel d'Investissement, 600.000 euros pour le projet d'extension.

Ouvrir l'accès à l'espace à d'autres associations

Cette nouvelle version du Foyer Lescamela offre donc davantage d'espace au Club de l'Amitié, mais ce n'est pas le seul avantage. Elle va permettre l'accueil d'autres associations dont les activités pourraient être complémentaires de celles proposées jusque-là.

C'est notre souhait, [...] et on en a discuté avec Monsieur Geoffroy, qu'on puisse nouer des partenariats avec par exemple, pourquoi pas, une formation informatique qui pourrait être faite par l'AFC Yannick Cambray, maire de Saint-Pierre

Reportage Carla Bucero Lanzi et Flavie Bry