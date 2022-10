Nouvellement élu à la tête de la ligue de hockey sur glace, Fabrice Guérin dévoile ses priorités

Fabrice Guérin a été élu président de la ligue de hockey sur glace de Saint-Pierre et Miquelon en juillet dernier.

Alors que la saison sur glace débute, le nouveau président de la ligue de hockey, Fabrice Guérin était l'invité de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère. Il a évoqué les différents projets mis en place à Saint-Pierre. Il ne cache pas ses inquiétudes par rapport aux problèmes d'effectifs de plus en plus compliqués du côté des seniors.

Le développement auprès des jeunes, le championnat senior, le hockey féminin, etc. Fabrice Guérin a évoqué les différents points de perspectives pour les mois qui viennent en tant que président de la ligue de hockey sur glace. À travers son élection il tient à transmettre un certain héritage de tout ce que cette discipline lui a apporté. La détection auprès des jeunes Dans le cadre du plan de détection national, un représentant de la Fédération Française de Hockey sur glace devait se rendre dans l'archipel. Malheureusement cela ne se fera pas. Mais Fabrice Guérin assure que les jeunes - 12 sont admissibles, plus deux résidents aux Canada - vont être filmés afin d'évaluer leur niveau. Par la suite, un classement sera mis en place. S'ils sont retenus lors du premier tour du plan de détection, un voyage en métropole dans les prochains mois pour passer les autres sessions - quatre tours sont prévus - sera nécessaire. "C'est une passerelle pour essayer de toucher du doigt le haut niveau" avance le président. Le championnat senior face à un problème d'effectif Si les travaux tiennent les délais, le premier match de championnat aura lieu le 3 décembre. Cependant les équipes saint-pierraises doivent faire face à un manque d'effectif. Une inquiétude grandissante, car à un mois et demi du début du championnat l'une des équipes subit de plein fouet la situation. On espère que le championnat va avoir lieu Fabrice Guérin Et le championnat senior passe par un renforcement du recrutement au niveau de la jeunesse saint-pierraise. L'une des prérogatives du hockey mineur, c'est d'aller chercher des jeunes. Pour qu'il y ait la finalité du championnat senior, il faut qu'il y ait des jeunes qui commencent. Fabrice Guérin Pour tenter de pallier à cette situation le hockey mineur propose depuis le 21 octobre une licence découverte d'un mois. Un championnat féminin aura lieu cette année Selon Fabrice Guérin, le hockey mineur va aussi essayer d'attirer les filles. Cette année pour la première fois un championnat féminin verra le jour. "Toutes les filles vont se licencier [...] elles sont super motivées" indique-t-il. À l'heure actuelle les Harfangs comptent une trentaine d'hockeyeuses. Une journée découverte sera organisée avec le club féminin afin, pourquoi pas, de donner envie aux jeunes filles de s'essayer à la discipline. Retrouvez l'intégralité de l'entretien au micro de Flavie Bry.

