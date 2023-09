Nouvelles dégradations à l'espace culturel : des caméras vidéos envisagées pour lutter contre ces actes

Après de nouvelles dégradations de mobiliers en bois sur la terrasse de l'espace culturel, la municipalité de Saint-Pierre s'interroge sur la nécessité d'équiper aussi le site de caméras de surveillance.

Karim Baïla •

Dans la nuit de ce jeudi 31 août au vendredi 1er septembre, les aménagements en bois de la terrasse de l'espace culturel de Saint-Pierre, rue Albert-Briand, ont été dégradés. Les équipes techniques de la mairie ont découvert dans la matinée des tables arrachées et renversées, des tabourets cassés... En l’espace d’une année ce site a été plusieurs fois dégradé :

C'est dommage de voir sur ce site là des dégradations régulières. C'est un peu plus fréquent ces derniers temps ! Loic Fouchard, Adjoint au Maire de Saint-Pierre chargé de l'aménagement

Des caméras supplémentaires face aux incivilités ?

Mais ce n’est pas le seul. Les incivilités à Saint-Pierre se multiplient. Dernier acte de vandalisme en date, le nouveau parc des jeux en juillet dernier. A peine installé, déjà dégradé. Les auteurs s’en sont pris aux cordages des jeux en les sectionnant.

Ou encore des actes de malveillances et de vandalisme récents et récurrents sur des véhicules de particuliers (rétroviseurs, pneus crevés, carrosseries rayées...). Sans oublier des graffitis à connotations sexuelles, des insultes raciales et à l’égard des forces de l’ordre...

Notre objectif n'est pas d'installer des caméras partout. Malheureusement si on n'arrive pas à maîtriser la situation, il faudra trouver des solutions. Loic Fouchard, Adjoint au Maire de Saint-Pierre chargé de l'aménagement

Alors faut-il installer des caméra partout ? A un sondage du site Cheznoo, 67 % sur plus d'un millier de participants ont répondu "Oui".

La Municipalité envisage de déposer plainte auprès de la gendarmerie. Pour des actes certes ponctuels, mais déplorables pour le quotidien des habitants.