Où célébrer la fête de la musique 2023 à Saint-Pierre et Miquelon ?

Partager :

Depuis 41 ans la France célèbre l'été et la musique tous les 21 juin. L'occasion pour certains lieux de se transformer ou encore pour des artistes professionnels et surtout amateurs de se produire devant un nouveau public. Les rues se métamorphosent en lieux de spectacles... Saint-Pierre et Miquelon s'apprête aussi à vibrer pour cette nouvelle édition.

Carla Bucero Lanzi •

Depuis 1982, la France célèbre la musique chaque 21 juin en cette première journée d’été ! L’archipel se met au rythme aussi avec une programmation riche. C’est l’école de musique qui donne le la dès 17h30 suivie à 18 heures par la Micro-Folie. Deux artistes argentins, Eloïsa di Giacomo et Roberto Chavero viennent rendre hommage à Nenette Pépin-Fitzpatrick. Un concert co-organisé avec l’association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Archipel. Un restaurant du centre-ville accueille des artistes au fil de la journée avec de la musique dès le déjeuner et tout au long de la soirée avec même un groupe surprise programmé ! A lire aussi : Revivez la fête de la musique virtuelle, sans public, en exclusivité en Facebook live sur notre site A partir de 19 heures le square Joffre se transforme en scène musicale et accueille de nombreux musiciens locaux. Certains groupes se sont formés exclusivement pour cette fête de la musique au cours de laquelle le club Lions Avenir proposera un stand de buvette et de restauration. Un square Joffre animé pour accueillir l'été. • ©Collectivité Territoriale En revanche du côté de Miquelon, pas d'événement musical programmé cette année. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer comme l'organisation de la fête de la mer le week-end dernier et la préparation des 25km le week-end suivant mobilisant quantité de bénévoles. Quelques notes de musique pourraient bien toutefois résonner ce 21 juin du côté des terrains de l'ASM où l'association Vivre Ensemble propose un barbecue pour échanger avec la population du village. Un moment d'échange programmée à Miquelon • ©Association Vivre Ensemble

Partager :