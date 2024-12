Pas de motion de censure du gouvernement Barnier pour le député Stéphane Lenormand (LIOT)

Partager :

Stéphane Lenormand, président du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires et député de Saint-Pierre et Miquelon se dit personnellement contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais ne votera pas une motion de censure.

Ce lundi 2 décembre, le Premier ministre Michel Barnier a dégainé le 49.3 de la Constitution lui permettant de faire passer en force le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. L'annonce a été faite ce jour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À lire aussi : Le centre Georges Gaspard bientôt raccordé au réseau de chaleur Le député de Saint-Pierre et Miquelon, Stéphane Lenormand précise qu'il "ne déposera pas de motion de censure contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale issue de la commission mixte paritaire". Un projet de loi qui prévoit entre autres la réduction des exonérations des cotisations sociales, la revalorisation des retraites en janvier et juillet 2025 ou encore une amélioration de la prise en charge de la santé mentale. Pour Stéphane Lenormand : "le pays dans l'état où il est socialement, économiquement et politiquement ne peut se payer une instabilité institutionnelle et une crise financière en plus sans qu'il y ait une alternative politique crédible derrière". Le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT) travaille à un gouvernement d'urgence nationale pour éviter l'arrivée des extrémistes au pouvoir (RN et LFI). Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre et Miquelon et président du groupe LIOT Le Rassemblement national a annoncé qu'il votera la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. La gauche également. Stéphane Lenormand quant à lui précise que "le groupe LIOT se positionnera ce mardi sur la motion de censure". Le député de Saint-Pierre et Miquelon est l'invité du journal télévisé de 20 heures sur SPM la Première.

