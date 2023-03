Peintre de la gendarmerie, Joël Lemaine a contribué à un timbre en hommage au colonel Arnaud Beltrame

Il y a cinq ans, le 23 mars 2018, a lieu l’attentat du Super U de Trèbes dans l'Aude. Cette attaque fait quatre morts et une quinzaine de blessés. Parmi les victimes, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Le peintre de la gendarmerie nationale, le Saint-Pierrais Joël Lemaine, a oeuvré avec l'artiste Sophie Beaujard au timbre à l’effigie de l'officier, dévoilé jeudi dernier à Melun.

Le 23 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est substitué au dernier otage, la caissière du supermarché de la ville de Trèbes à proximité de Carcassonne, où se déroule une attaque terroriste. Le preneur d'otage a déjà tué trois personnes et réclame la libération de l'un des co-auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam.

Cette initiative sera fatale au gendarme. Grièvement blessé par le terroriste en tentant de le mettre hors d'état de nuire, il succombe à ses blessures le lendemain à l'âge de 44 ans.

Lors de l'hommage de la Nation aux Invalides, il sera fait élevé à titre posthume au grade de colonel et fait commandeur de la Légion d'honneur.

Un hommage aux valeurs et aux risques du métier de gendarme

“Ce n’est pas peindre n’importe qui. J’ai saisi l’occasion, car c’est vraiment un honneur et un moyen de bien faire connaître la gendarmerie et les risques du métier”, explique le peintre de la gendarmerie Joël Lemaine. Ils sont onze à exercer cette fonction au sein de l'institution. Il lui a fallu un an de travail pour réaliser l'aquarelle. Avant que le timbre ne naisse ensuite avec le travail de l'artiste Sophie Beaujard.

“Nous avons déposé une demande pour réaliser ce timbre. Une des obligations de la Poste est d’attendre cinq ans après le décès de la personne pour le réaliser.” A cela s'ajoutent les demandes d’autorisations auprès de la famille ou encore des monuments historiques : “Le timbre représente une des entrées de la Cité de Carcassonne (Aude). Pour le portrait, j’ai utilisé celui réalisé par un journaliste de La Manche Libre, c’est un très beau portrait.”

Le peintre s'est inspiré d'un portrait du gendarme réalisé par un journaliste du quotidien La Manche Libre. • ©Joël Lemoine

Un timbre à date dans cinq villes

Pour lui rendre hommage, un autre projet s’ajoute à la réalisation de ce timbre : le dévoiler dans cinq villes en même temps, lors de la cérémonie en hommage au gendarme cinq ans après son décès le 23 mars dernier.

“L’objectif était d’assurer une journée de timbre premier jour, là où le colonel Arnaud Beltrame a exercé : Carcassonne, Vannes, Maizières-les-Metz, Avranches et Melun. Les cinq villes ont organisé une cérémonie en même temps pour honorer sa mémoire. Fait assez rare. Melun est la ville où se situe l’école des officiers”, explique Joël Lemaine.

Au cours de la réalisation du timbre, l'artiste a aussi découvert un lien entre le gendarme et l’archipel. Le père de ce dernier a été en poste à l’hôpital de Saint-Pierre et Miquelon pendant quelques années : “Le gendarme a dû fouler l’archipel.”

Depuis le 27 mars, il est possible de trouver le timbre tiré à à 705 000 exemplaires sur l'ensemble du territoire.