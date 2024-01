Permis de conduire dès 17 ans : une bonne nouvelle pour Saint-Pierre et Miquelon

Depuis le 1er janvier, il est possible de passer le permis de conduire à 17 ans. Que pensent les adolescents et les professionnels de cette nouvelle mesure gouvernementale ? Nous avons recueilli les réactions sur le territoire.

C’est l’une des grandes nouveautés de ce début d’année. Depuis le 1er janvier, les jeunes peuvent se présenter à l'examen du permis B et conduire seul à partir de 17 ans. Obtenir son permis à 17 ans était déjà possible jusqu'à fin 2023, à condition d'avoir opté pour un apprentissage en conduite accompagnée. Mais il fallait attendre 18 ans pour pouvoir conduire de manière autonome.

Des adolescents favorables

Une mesure destinée à faciliter la mobilité des jeunes dans le cadre d’une insertion professionnelle. D’après Monia, 17ans, "c’est une bonne chose. Cela nous permet de prendre un peu plus de responsabilité".

"C’est aussi plus d’autonomie […] On pourra se déplacer sans papa et maman" se réjouit la jeune Saint-Pierraise.

Comme Monia, Célia a passé sa "conduite accompagnée il y a un an et demi. Je peux concrétiser tout cela avant de partir aux études" jubile la lycéenne.

Je suis née en fin d’année. Cette mesure me permet de passer le permis avant de partir aux études Célia, 17 ans

Des délais d'attente plus longs ?

Un sentiment partagé par les professionnels dans l'archipel. Xavier Dodeman, responsable d'une auto-école à Saint-Pierre, se félicite de cette nouvelle mesure. "C'est une très bonne chose, car les jeunes candidats vont pouvoir passer le permis avant de partir aux études".

Cette nouvelle disposition pourrait entraîner un afflux potentiel de candidats. Plus de candidats au permis de conduire, c'est le risque d'avoir des délais d'attente plus long. Mais dans l'archipel, l'auto-école Xavier, ouverte depuis 2001, ne croule pas sous les demandes depuis le début de l'année confie son gérant. " Les modalités sont les mêmes de notre côté. Nous sommes tributaires des examinateurs qui viennent de la Métropole" souligne le gérant. "Et comme nous le savons, il n'y a pas d'examen durant la période hivernale".

Au fil des années, nous avions de moins en moins de candidats en raison du départ des jeunes pour les études. Cette nouvelle mesure pourrait changer la donne Xavier Dodeman, gérant Auto-école Xavier

Si la France a décidé d'offrir la possibilité de passer le permis de conduire à 17 ans, chez nos voisins canadiens, on peut commencer à conduire une voiture dès l'âge de 16 ans. Mais les jeunes conducteurs ne peuvent se déplacer seuls qu'à partir du 17e anniversaire.