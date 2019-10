Les pompiers de Miquelon en formation aux îles de la Madeleine

Cette fin de semaine, six pompiers de Miquelon, un de Saint-Pierre et le coordinateur de la sécurité civile de la préfecture se sont déplacés chez leurs collègues des îles de la Madeline avec l'objectif de se former et de partager sur leurs expériences respectives.Un voyage riche en enseignements qui permet de relancer le jumelage entre le village de Miquelon et les îles de la Madeleine. En septembre 2020, ce sera au tour des pompiers madelinots de rendre visite à leurs homologues miquelonnais.Le reportage d'Emilie Boulenger et Gilles Briand.