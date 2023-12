Pour la première fois, chorales paroissiale et basque unissent leurs voix pour la messe de Noël à Saint-Pierre

Ce dimanche 24 décembre, la chorale paroissiale donnera de la voix comme de coutume pour la veillée dans la cathédrale de Saint-Pierre. Mais pour la première fois, elle sera associée à la chorale basque qui n’avait encore jamais participé à une messe de Noël.

« C’est formidable, c’est quelque chose qui enrichit le répertoire de tous et ça permet aussi à la communauté d’écouter d’autres voix ! », se réjouit Johanne Briand, membre de la chorale paroissiale depuis un « maudit bout ».

A trois soirs de la messe de minuit du 24 décembre, dans la cathédrale de Saint-Pierre, les deux chorales se sont réunies pour les dernières répétitions. C’est la première fois que la chorale basque et la chorale paroissiale se réunissent pour une veillée de Noël.

Installée en étage, près de l’orgue, la chorale paroissiale chantera les principaux airs de Noël, tandis que la chorale basque, située en bas devant l’autel, interprètera trois chants.

« Un challenge »

Pour André Robert, membre de la chorale basque depuis sa création en 2018, participer à la messe de minuit est un véritable défi : «C’est un challenge à relever, on a plutôt l’habitude d’animer la fête basque […], on aime aussi se présenter le reste de l’année. »

Chaque chorale a son répertoire, nous sommes un ajout pour agrémenter la veillée. André Robert, membre de la chorale basque

Exceptionnellement, la chorale basque a fait appel à un guitariste et à une joueuse de flûte traversière pour accompagner la vingtaine de voix.

Les deux chorales font aussi l’unanimité auprès du prêtre, l'Abbé Maurice René Cisse, vicaire de Saint-Pierre. Arrivé en juin dernier sur l’archipel, il lance d’ailleurs un appel : « Elles sont belles nos chorales, on les encourage ! J’aimerais que les gens viennent étoffer encore plus ces chorales, on aimerait vraiment faire revivre Saint-Pierre et Miquelon par la chorale.»

Rendez-vous ce dimanche 24 décembre à 21h30 pour écouter les deux chorales dans la cathédrale de Saint-Pierre. Une cérémonie retransmise sur les antennes de SPM la 1ère en direct.