Pour Movember, les rugbymen du SPM XV se mobilisent contre les cancers masculins

Après Octobre rose pour les cancers du sein, Novembre bleu c'est le mois de sensibilisation contre les cancers masculins. Cette année encore, le club du SPM XV s'associe aux actions de Movember à travers diverses actions.

Cancer de la prostate, des testicules, santé mentale et prévention du suicide, depuis son lancement voici 20 ans l'association Movember a financé plus de 1250 projets .

Le mouvement a pris de l'ampleur au niveau mondial. Son histoire a débuté à Melbourne en Australie grâce à deux amis, Travis Garone et Luke Slattery. Depuis 2023, le mouvement a le soutien de plus de 5 millions de "Mo Bros" et de "Mo Sistas" (surnoms donnés aux participants officiels) partout dans le monde.

À lire aussi : L’importance du dépistage des cancers masculins

L'évènement est marqué tout ce mois de novembre par un acte symbolique, le port de la moustache : "La porter, c'est afficher son soutien à la santé masculine et à un monde en bonne santé". Ce challenge est arrivé en France en 2012.

Le mouvement Movember s'est donné "comme défi de réduire d'ici 2030 de 25% le nombre d'hommes qui décèdent prématurément".

À Saint-Pierre et Miquelon, les membres du club de rugby le SPM XV se mobilisent aussi pour sensibiliser la population locale, et notamment les hommes chez qui souvent le sujet est tabou.

Rudy Drake, le trésorier du club raconte à Marie Paturel quelles sont les missions et les valeurs du mouvement Movember :

Depuis 2003, Movember a récolté plus de 719 millions de dollars

En plus de participer à des défis sportifs récoltant des fonds, il est possible de faire un don via la plateforme Movember. L'argent récolté a pour but d'aider à la recherche contre les maladies masculines.