Pour sensibiliser à la lutte pour les droits des femmes, ces deux artistes ont conçu une sculpture inédite en bois flotté et céramique

Deux artistes de l'archipel ont uni leurs talents pour créer ensemble une sculpture qui symbolise la lutte des femmes pour plus d'égalité et plus de justice sociale. L'œuvre de Cécile Lefèbvre-Ruisseau et Gary Detcheverry a été dévoilée ce 19 mars dans le hall du centre hospitalier François Dunan où elle est désormais installée.

C'est un projet qui entre dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes qui se tient chaque 8 mars. À lire aussi : Gary Detcheverry présente ses œuvres en bois flotté aux amateurs de sculptures de Saint-Pierre L'Envol, sculpture réalisée à quatre mains a été dévoilée et a pris place dans le hall du centre hospitalier François Dunan à Saint-Pierre. Le talent de deux artistes Une œuvre réalisée par deux artistes qui ne se connaissaient même pas il y a quelques mois. Cécile Lefèbvre-Ruisseau et Gary Detcheverry ont uni leurs talents pour penser et créer ensemble. Le reportage de Mathias Raynaud, Flavie Bry et Jérôme Anger : ©saintpierreetmiquelon

