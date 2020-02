Une première affaire d'homophobie devant le tribunal de Saint-Pierre et Miquelon

Un prévenu comparaissait pour injures et violences en raison de l'orientation sexuelle de la victime ce mardi 4 février devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre et Miquelon.

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre et Miquelon jugeait une affaire peu commune ce mardi 4 février. Pour la première fois, un prévenu y comparaissait pour injures et violences à caractère homophobe.Des faits survenus à l'occasion d'une soirée arrosée qui remonte à l'hiver dernier. Si le prévenu a reconnu avoir proféré des injures, celui-ci nie avoir porté des coups et dit avoir dû repousser des avances de la victime.Le parquet a requis une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve. Le délibéré est attendu pour le 10 mars prochain.Le compte rendu d'audience de Martine Briand.