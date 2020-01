Retour sur l'année judiciaire 2019 à Saint-Pierre et Miquelon

265 affaires pénales ont été enregistrées au parquet de Saint-Pierre et Miquelon en 2019, soit une de plus qu'en 2018.

Audience solennelle au tribunal de Saint-Pierre

L'audience solennelle de rentrée du tribunal supérieur d'appel se tenait la semaine dernière au palais de justice de Saint-Pierre. Une audience au cours de laquelle les magistrats rendent compte publiquement de l'activité judiciaire de l'année écoulée.En 2019, on constate notamment une stabilité du nombre des affaires pénales enregistrées au parquet et une forte augmentation des saisines du juge aux affaires familiales.Les précisions de Delphine Jeanneau.Les précisions du procureur de la République Olivier Quérard sur la stabilité du nombre des affaires pénales enregistrées au parquet et sur les alternatives aux poursuites pénales.

Par ailleurs, il y a eu davantage de comparutions immédiates en 2019 qu'en 2018. Elles ont concerné des affaires de violences conjugales ou de trafics de stupéfiants.



Les priorités pour 2020

L’audience solennelle de rentrée est aussi le moment où les priorités pour l’année à venir sont évoquées. Elles restent les mêmes qu’en 2019 :la lutte contre la délinquance routière, les violences intrafamiliales et les trafics locaux de stupéfiants.