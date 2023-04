Premières ventes de crabe des neiges sur les quais de Saint-Pierre et Miquelon

La saison de pêche au crabe des neiges a débuté le 1er avril 2023. Quelques jours plus tard, les clients attendaient avec impatience le retour à quai des bateaux pour des ventes de ce crustacé fraîchement pêché.

Redaction SPM

C'est un crustacé très convoité. La saison de crabe des neiges est lancée et avec elle, les ventes sur le quai de pêcheur à consommateur.

Un produit on ne peut plus frais, et durant la vente, certains savent déjà comment le déguster.

Avec une petite mayonnaise maison c'est sympathique ou alors en soufflé. Un soufflé au crabe c'est très bon aussi. Un acheteur de crabe des neiges

Les nouveaux arrivants profitent de conseils des connaisseurs pour ce qui concerne la bonne technique de préparation pour récupérer la chair du crabe.

Jeudi 6 avril, le Molipa et l'Erika étaient attendus à Saint-Pierre, le Carlos à Miquelon également. Près de 500 kilos de crabes étaient proposés à la vente sur le Molipa, 150 sur l’Erika. Le prix du crabe dans l'archipel : 10 euros le kilo.

Les gens attendent ça avec impatience donc on sait toujours que les premières ventes il n'y a pas de soucis. Après 3 ou 4 on sent qu'on a un peu saturé le marché. Agathe Schmid, patron pêcheur

Cette saison, les armements ont la possibilité de capturer jusqu'à 526 tonnes de ce crustacé.

Deux bâteaux sont revenus de leur relève de casiers de crabe des neiges le 6 avril 2023. Une vente au bateau était proposée aux particuliers.

En attendant l'ouverture des usines de Terre-Neuve, c'est à l'arrivée des bateaux que sont vendues les prises.

