Près de 80 personnes pour sensibiliser à la pratique du vélo à Saint-Pierre et Miquelon

"Tous à vos guidons", organisé ce dimanche 9 octobre est le premier événement du genre dans l'archipel. Un rassemblement de cyclistes pour dénoncer le manque d'infrastructures pour les vélos.

Le rendez-vous a été donné plus tôt dans la semaine, sans vraiment savoir si il rassemblerait du monde. Initié par Michel Le Carduner, Linda Detcheverry, et en partenariat avec France Nature Environnement, l'événement a connu un succès inattendu. 74 personnes au total, adultes et enfants, se sont retrouvées sur la piste d'athlétisme du stade de rugby. "Le but, c'est d'être visible sur la route avec le maximum de gens en vélo" explique Paul Scoffoni, représentant local de la FNE, qui souhaite également "donner envie à d'autres de faire du vélo [...] et donner envie de se déplacer autrement qu'en voiture".

Dénoncer le manque d'aménagements

Les cyclistes du dimanche ont longé le littoral jusqu'au rond-point de la CPS, avant de faire demi-tour et de faire une pause sur la place du Général de Gaulle. Le beau temps ayant répondu présent, les amateurs de deux-roues ont repris la route quelques minutes plus tard, direction l'ancien aéroport.

Si ce rassemblement s'est déroulé dans la bonne humeur et sans accroc, il abrite une cause réelle et veut attirer l'attention des pouvoirs publics, notamment sur le manque d'infrastructures pour les vélos à Saint-Pierre et Miquelon. "Il y a plus de cyclistes dans l'archipel, et ce serait souhaitable de faire plus d'aménagements" explique Linda Detcheverry, co-organisatrice de l'événement. "Faire plus pour les cyclistes, mais aussi pour les voitures, car cohabiter sur les routes, ce n'est pas évident. On pourrait mieux partager l'espace public" constate-t-elle.

Garantir la sécurité de tous

"Il existe, parait-il, un projet dans les tiroirs de la DTAM depuis au moins 25 ans, donc ce serait déjà bien qu'il ressorte. Je pense que tout le littoral devrait être aménagé" poursuit Michel Le Carduner, autre organisateur. Très attaché au patrimoine local, il affirme que le littoral est une "vitrine" et que son réaménagement pourrait également favoriser l'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO. "Parmi les appels à projets, ce serait bien d'en avoir un consacré à une promenade aménagée" suggère-t-il.

D'autant que, selon Linda Detcheverry, c'est surtout les enfants qui peuvent être concernés par le manque de sécurité sur la route. "Je laisse mes filles aller quasiment tous les jours à vélo. Les parents sont craintifs car c'est vrai que dans le centre ville, les enfants n'ont pas encore acquis toutes les priorités à droite, et parfois on les laisse partir un peu la boule au ventre. Ce serait bien de faire de la sensibilisation pour que les cyclistes puissent circuler plus facilement".

L'objectif, c'est donc que le vélo redevienne un moyen de transport, et pas juste une pratique sportive.

