Quatre nageurs du club des Drakkars qualifiés pour les championnats provinciaux de Terre-Neuve

Ils seront quatre à faire le voyage en terre acadienne pour y représenter le club de natation de l'archipel. Un rendez-vous sportif prévu du 26 au 28 mai prochain. Des records sont également tombés lors de la compétition à Saint-Pierre. Le rendez-vous a réuni dans le bassin du centre culturel et sportif, 17 nageurs et nageuses âgés de 8 à 17 ans.

Marie-Paule Vidal

Dans la famille Nicolas, il y a Inès, la fille, et ses deux frères, Maxence et Baptiste. Tous trois ont une passion commune : la natation. Ils font partie du club des Drakkars depuis leur plus jeune âge. Un enthousiasme pour la discipline qui leurs a permis de se qualifier pour les championnats provinciaux de Terre-Neuve en mai prochain.

Autre nageuse qui obtient son ticket pour la compétition organisée dans la province canadienne, Louane Garo.

Des records sont tombés lors de la compétition à Saint-Pierre

Louane inscrite dans la catégorie 11-12 ans a même battu le record détenu depuis décembre 1994 par Sandra Lévêque au 200 mètres dos avec un chrono de 3:05,20 soit 19 centièmes de mieux que celui de l'ex-licenciée du club.

Chez les 10 ans et moins, une autre jeune fille a aussi fait tomber un record au 200 mètres dos cette fois. Il s'agit de Nolwenn Lafourcade avec un chrono de 3:43,78. Le précédent meilleur temps avait été réalisé en juin 2015 par Anyssa Audouze. Il était de 3:50,59.

Inès Nicolas continue de performer également en battant son propre chrono au 50 mètres brasse. Elle réalise un temps de 37,69 contre 38,04 précédemment. Chez les 15 ans et plus toujours, la nageuse a réalisé une première place au 50 et au 100 m crawl ainsi qu'aux 50 et 100 m brasse.

Baptiste et Maxence Nicolas ont aussi réalisé de belles performances. Les deux frères obtiennent respectivement les premières places au 50 m crawl et aux 50, 100 et 200 m dos puis aux 100 et 200 m brasse, au 100m crawl.

Maxence qui a d'ailleurs amélioré son temps de sept secondes au 200 m brasse.

Du coup , j'ai les temps pour aller aux championnats à Terre-Neuve. Je suis content. Maxence Nicolas, licencié chez les Drakkars

Dans le public, il y a aussi sa mère et son père qui suivent les prouesses de leur fils et de leurs trois autres enfants, Inès, Baptiste et Hortense, eux aussi nageurs chez les Drakkars. Le papa qui se dit "très fier" de la performance de son garçon.

C'est une très belle progression par rapport à son temps. Il a beaucoup travaillé donc ses efforts portent leur fruit. Fabrice Nicolas, papa de Maxence

Céline Latchimy Irissin et Jérôme Anger sont allés à la rencontre de la famille Nicolas.

Des performances à réitérer à Terre-Neuve

Lors des championnats provinciaux de Terre-Neuve Maxence, Inès, Baptiste et Louane devront mettre à profit leurs nombreux mois d'entraînements. Un défi que les licenciés du club des Drakkars sont prêts à relever là-bas au Canada.

Plus de détails sur les chronomètres des licenciés du club des Drakkars qui ont performé lors de la compétition ce dimanche 26 mars.