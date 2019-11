Question de la semaine : quelle est votre astuce coup de peps à l'approche de l'hiver ?

Vitamines, huile de foie de morue, sport, vacances : à chacun ses méthodes pour garder la forme pendant la saison hivernale.

Claire Arrossaména •

©saintpierremiquelon

Les journées raccourcissent, les températures chutent. C'est bien connu, à l'approche de l'hiver, il n'est pas rare de se sentir fatigué et parfois d'attraper un rhume. Pour garder la forme et le moral, à chacun sa méthode et sa recette de grand-mère.Myriam Ponnet a rencontré une socio-esthéticienne pour recueillir quelques conseils.