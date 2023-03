Réforme des retraites : Le député Stéphane Lenormand sera aux côté des grévistes le 23 mars

"Écouter, apaiser et respecter", c'est le message adressé au président de la République par Stéphane Lenormand. Le député de Saint-Pierre et Miquelon, également signataire de la motion de censure portée par son groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, et rejetée hier par l'Assemblée nationale à neuf voix près, se dit déçu par l'adoption du texte dans l'hémicycle.

La bataille législative autour de la réforme des retraites est toujours d'actualité. Et c'est dans la rue que les réactions sont les plus vives depuis le déclenchement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, et encore plus, depuis le rejet des deux motions de censures portées par le groupe Liot et le Rassemblement National ce lundi 20 mars dans l'hémicycle.

Stéphane Lenormand fait partie du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires qui a signé la première motion de censure. Celle-ci a été rejetée à neuf voix près.

Pour le député de Saint-Pierre et Miquelon : "on a affaire à un mauvais texte qui impacte la société française et les Français qui dans le contexte actuel n'a pas besoin de ce genre de réforme".

Le combat continue. Il est évident. Le point vraiment qui moi me semble important aujourd'hui c'est le Conseil constitutionnel. Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre et Miquelon

On écoute Stéphane Lenormand. Le député de l'archipel est interrogé par Gaël Ho-A-Sim.

Elisabeth Borne a annoncé qu'elle allait saisir "directement le Conseil constitutionnel". Institution qui a pour mission de vérifier la conformité du texte avec la Constitution. Celle-ci est composée de neuf membres désignés pour neuf ans par le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

De leur côté, quelques 250 députés et sénateurs ont soumis une demande de référendum d'initiative partagée. Une démarche qui a pour but de contester le projet de réforme des retraites du gouvernement.

Alors que des manifestations et des actions sont menées dans l'hexagone depuis plusieurs semaines et notamment depuis l'adoption du texte par le 49.3, que pense la population de l'Archipel de la situation actuelle et de la réforme des retraites ? Les avis sont partagés.

Ce mercredi 22 mars, le président de la République fera sa première interview. Un interview d'Emmanuel Macron qui sera diffusé en direct dès 9 h 50 sur SPM la 1ère.

Une intervention du chef de l'État qui intervient à la veille d'une journée de mobilisation nationale. Une mobilisation qui sera également relayée dans l'archipel ce jeudi 23 mars à l'appel de l'intersyndicale locale.