Rencontre avec le nouveau procureur de la République à Saint-Pierre et Miquelon, Isabelle Arnal

Un nouveau procureur de la République à Saint-Pierre et Miquelon. Isabelle Arnal a pris ses fonctions au tribunal supérieur d'appel il y a une quinzaine de jours. Elle souhaite être une magistrate de proximité et de terrain.

Marie-Paule Vidal •

"Pour moi, un justiciable à Saint-Pierre et Miquelon vaut un justiciable à Paris, à Montpellier ou à Marseille. Je crois que le métier de magistrat c'est un métier intéressant partout." Isabelle Arnal, procureur de la République

"Je crois que c'est mon rôle, puisqu' ici c'est une petite communauté, de pouvoir me déplacer et d'avoir un face-à-face avec les jeunes." Isabelle Arnal, procureur de la République

Entretien Isabelle Arnal

C'est une magistrate un peu atypique qui a pris ses fonctions au tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon. Isabelle Arnal a posé ses valises dans l'archipel il y a peu.Après avoir exercé ses fonctions dans de nombreuses juridictions nationales, elle a également participé à des projets internationaux avec les Nations Unies ou encore Interpol. Isabelle Arnal arrive de Sarajevo où elle était chargée de former des magistrats, des juges et des procureurs de Bosnie-Herzégovine. Saint-Pierre et Miquelon est donc un dépaysement total pour ce tout nouveau procureur de la République qui souhaite être une magistrate de terrain et de proximité dans l'un des plus petits tribunaux de France.Isabelle Arnal continuera également à développer les alternatives aux poursuites pénales. Elle souhaite aussi rencontrer les directeurs d'établissements, s'ils sont d'accord, ainsi que les collégiens et les lycéens pour échanger avec eux sur des sujets très importants comme le harcèlement sur les réseaux sociaux, la consommation de drogue ou d'alcool.Son portrait signé Martine Briand et Jérôme Anger.Notre journaliste Martine Briand s'est entrenue avec Isabelle Arnal lors de sa prise de fonction. Un entretien avec le nouveau procureur de la République diffusé sur SPM la 1ère en radio ce lundi 23 novembre 2020.