Reprise des vols directs entre Paris et Saint-Pierre et Miquelon

Le premier vol direct de la saison s'est bien posé ce lundi 19 juin à Saint-Pierre Pointe-Blanche avec 98 passagers à son bord. C'est la première rotation d'une série qui permettra jusqu'au 5 septembre prochain de rapprocher l'archipel de Paris.

Mathias Raynaud •

Pour la première fois de l'année, le territoire ultramarin le plus proche de Paris (4 200 km) s'en est encore rapproché.

Comptez environ cinq heures de vol pour traverser l'Atlantique, contre parfois plus de 24h lorsqu'il s'agit de transiter par Montréal et parfois même aussi par Halifax. Le tout pour un tarif plus avantageux.

Ce lundi 19 juin, les premiers passagers étaient heureux d'avoir pu voyager aussi vite sans escale comme ont pu le constater sur place Céline Latchimy-Irissin et Aldric Lahiton.

Et à bord de cet avion se trouvait également Éric Vincent, le nouveau Directeur exécutif de la compagnie ASL Airlines qui semblait satisfait de proposer cette liaison pour la sixième année consécutive.

Claudio Artur l'a rencontré en compagnie de son homologue d'Air Saint-Pierre, Benoît Olano.